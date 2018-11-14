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14.11.18 11:13

ДТП с украинцами в Чехии: в реанимации скончалась пятая пострадавшая, - Mukachevo.net. ВИДЕО

В реанимации умерла пятая пострадавшая в ДТП, которое произошло в Чехии с участием заробитчан из Закарпатья.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net, об этом сообщили в комментарии телеканалу Sirius родственники женщины.

В МИД Украины пока официально подтвердили гибель 4 украинцев в ДТП, которое произошло 11 ноября.

Напомним, авария произошла в минувшее воскресенье вблизи пограничного чешского города Острава: микроавтобус Мерседес с пятью закарпатцами столкнулся с камионов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД подтвердили гибель четверых украинцев в ДТП в Чехии

Родные водителя - 20-летнего Евгения Россохи - рассказывают, что парень занимался перевозками и возвращался домой с земляками.

Пятая погибшая, которую пытались спасти врачи, госпитализировав в реанимацию, является родственницей Евгения, которая жила на Виноградовщине.

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