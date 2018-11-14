"Вы там играете в демократию, а 68 тысяч людей мерзнут": Гройсман на Кабмине напомнил нардепам о расширении полномочий премьер-министра. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, на заседании обсудили вопрос отсутствия тепла в Смеле Черкасской области.

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Тем временем под зданием Кабмина проходит митинг жителей Смелы, которые требуют включить тепло. Ряд народных депутатов пришли на заседание правительства, чтобы обратиться по этому впросу.

Нардепы Виктор Кривенко и Сергей Рудик отмеили, что существуют разночтении относительно долга города "Нафтогазу".

"Люди оплатили 100%, они не понимают, зачем долги снова нужно списывать на их", - сказал Кривенко.

"Тут вина не только местной власти. Есть двоякая трактовка так называемого долга со стороны "Нафтогаза". Если завтра во время поездки в Смелу замглавы "Нафтогаза" будет вновь настаивать на страой позиции - до того как стало известно решение Черкасского хозяйственного суда - это будет вновь коллапс. Депутатский корпус не проголосует за это.

В 2010 году, когда регионы были при власти, они надавили на "Нафтогаз" и он выдал номинацию предпритяиям, которые не имели на это права. То есть, "Смилаэнергоинвест", который создал этот коллапс, с самого начала не имел права на номинацию. Но чиновники закрыли на это глаза – пока выводили деньги аж до прошлого года. И теперь "Нафтогаз" говорит следующее: пусть смелянский бюджет возьмет на себя все долги, мы вам дадим реструктуризацию, вы подпишите филькину грамоту, и мы вам включим отопление. А это минимум 87 миллионов гривен…", - отметил Рудик.

"Надавите на "Нафтогаз". Такое впечатление, что это какой-то монстр, на которого никто не может найти управу… Давайте включим тепло. Завтра снова должна состояться сессия, но я думаю, что она не состоится, так как депутаты не придут", - сказал нардеп Рудик. На это Премьер Владимир Гройсман спросил: "Мне их за уши привлекать?", имея в виду депутатов.

По информации правительства депутаты горсовета Смелы не являлись на заседания, на которых должны были рассмотреть вопрос запуска тепла. Также мэр города не вышел на многотысячное вече жителей Смелы, на котором обсуждался вопрос отсутствия тепла.

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"Вы главный представитель исполнительной власти. Не работает в городе местное самоуправление!", - парировал Рудик.

На что Гройсман напомнил о своей инициативе расширить полномочия Премьер-министра: "Послушай меня внимательно. Я внесу закон о предоставлении всех необходимых полномочий премьер-министру. Я бы навел порядок за 24 часа… "но вы там играете в демократию, а 68 тысяч людей мерзнут".

По мнению Гройсмана, выходом из ситуации может быть реструктуризация долга, после чего люди, остававшиеся без тепла, смогут в суде отстаивать свои права. "Просто так списать долг нельзя", - добавил Премьер.

Также Гройсман отметил, что хищение средств, которые должны были быть направлены "Нафтогазу" из бюджета Смелы, расследуется.

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