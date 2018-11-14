СБУ разоблачила банду вымогателей, состоявшую из бывших и действующих сотрудников полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы, которую возглавлял действующий полицейский, входили два бывших сотрудника одного из районных отделов полиции и еще один их сообщник.

"Злоумышленники создали в социальных сетях сайт "знакомств", где размещали объявления о предоставлении подставными лицами интимных услуг. После проведения "встречи" полицейские задерживали "клиента" и требовали деньги, угрожая уголовной ответственностью и распространением указанной информации среди родственников. Сумма "откупа" составляла от двух до пяти тысяч долларов США", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками четырех тысяч американских долларов от пострадавшего.

Правоохранители задержали двух представителей группировки во время получения первой части взятки в размере почти две тысячи долларов США в гривневом эквиваленте. Позже задержали еще двух участников группы.

В настоящее время решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с прокуратурой.



Фото: пресс-служба СБУ