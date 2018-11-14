В Киеве подростки нападали с газовым баллончиком на женщин и снимали это на видео: одна из пострадавших госпитализирована. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Сегодня, около 11:30, эти трое ходили по Квитневому переулку. Не просто прогуливались, а нападали на женщин, а именно - брызгали им в лицо газовым баллончиком "Кобра". Все это снимали на камеру своего мобильного телефона. Одну из женщин госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.

По предоставленным приметам инспекторы патрульной полиции задержали хулиганов, все местные:

1. Владислав, 2005 года рождения.

2. Святослав, 2003 года рождения.

3. Михаил, 2001 года рождения.





