Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
14.11.18 15:00

В Киеве подростки нападали с газовым баллончиком на женщин и снимали это на видео: одна из пострадавших госпитализирована. ВИДЕО

В Киеве трое подростков брызгали газовым баллончиком в лицо проходящим мимо женщинам и все это снимали на мобильный телефон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Сегодня, около 11:30, эти трое ходили по Квитневому переулку. Не просто прогуливались, а нападали на женщин, а именно - брызгали им в лицо газовым баллончиком "Кобра". Все это снимали на камеру своего мобильного телефона. Одну из женщин госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.

По предоставленным приметам инспекторы патрульной полиции задержали хулиганов, все местные:
1. Владислав, 2005 года рождения.
2. Святослав, 2003 года рождения.
3. Михаил, 2001 года рождения.

В Киеве подростки нападали с газовым баллончиком на женщин и снимали это на видео: одна из пострадавших госпитализирована 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100