Патрульные в Сумах оперативно задержали протаранившего машину и наехавшего на пешехода водителя, который пытался уехать с места ДТП. ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел сегодня около 10.20 на пересечении улиц Харьковской, Прокофьева и проспекта Михаила Лушпы.

68-летний водитель автомобиля Nissan проехал на красный сигнал светофора, ударил на перекрестке автомобиль Mazda, а потом продолжил движение, наехав на пешеходном переходе на 71-летнюю женщину. ДТП произошло на глазах у экипажа патрульной полиции и попало в поле зрение регистратора полицейской машины.

Виновник ДТП игнорировал требование полицейских остановиться, но вскоре был заблокирован несколькими экипажами полиции.

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