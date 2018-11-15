"Поміняли ми своїх на того гебельскомісара. Правда, Іван забрав плаща у нього", - 94-летний волонтер и боец УПА Герасимюк о боях с нацистами. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с историей ветерана УПА опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Тиунов.

"На выходных судьба подарила встречу с настоящим героем Украины. Война в рядах УПА. Плен НКВДистов. Приговор - расстрел, который потом заменили каторгой. Почти 10 лет в советских лагерях. А потом десятки лет жизни с клеймом "бендеровец" в городе Молочанск. Реабилитация в 1991 году. Ему сейчас 94 года, а он ездит волонтером на войну. А как он искренне говорит о любви к Украине! Слушать без слез невозможно", - пишет в комментарии автор видео.

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