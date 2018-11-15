Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
15.11.18 11:31

"Поміняли ми своїх на того гебельскомісара. Правда, Іван забрав плаща у нього", - 94-летний волонтер и боец УПА Герасимюк о боях с нацистами. ВИДЕО

94-летний украинский волонтер и боец УПА во времена Второй мировой войны Леонид Герасимюк рассказал об одном из эпизодов противостояния с немецкими фашистами на украинской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с историей  ветерана УПА опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Тиунов.

"На выходных судьба подарила встречу с настоящим героем Украины. Война в рядах УПА. Плен НКВДистов. Приговор - расстрел, который потом заменили каторгой. Почти 10 лет в советских лагерях. А потом десятки лет жизни с клеймом "бендеровец" в городе Молочанск. Реабилитация в 1991 году. Ему сейчас 94 года, а он ездит волонтером на войну. А как он искренне говорит о любви к Украине! Слушать без слез невозможно", - пишет в комментарии автор видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оркестр американских ВВС исполняет песню УПА "Лента за лентою". ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100