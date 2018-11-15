Украина требует переговоров по Донбассу с Москвой, а не временным "чебурашкой" или "таракашкой" из ОРДЛО, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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Геращенко отметила, что первоочередная цель фейковых выборов на Донбассе - "легитимизировать эти анклавы РФ и принуждать Киев к прямому диалогу с ними".

"Но зачем говорить с марионетками, которые даже на Минские переговоры ездят через Москву и получают там список грязных задач. Нужно говорить с организатором, с тем кто их поставил. Где "собака" по кличке Дружок, которая пропала, Плотницкий. Он же был главный по версии Москвы. А завтра им надоест этот "чебурашка" и "таракашка", которых они сейчас назначили, и они новых там поставят. Зачем вести переговоры непонятно с кем? - сказала Геращенко. - Украина требует переговоров с Москвой, которая стоит за беспределом на Донбассе, и в пристутствии наших международных партнеров по Нормандскому формату".

Также, по ее словам, Кремлю выгодно поддерживать беспорядок в ОРДЛО и замороженный конфликт, чтобы блокировать путь Украины в ЕС и НАТО.