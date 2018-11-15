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15.11.18 15:19

Убийство Гандзюк: представители власти Херсона не прибыли на первое заседании ВСК. ВИДЕО

Ни мэр Херсона, ни представители херсонской ОГА не прибыли на первое заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по нападениям на активистов, которое состоялось сегодня.

Об этом сообщил председатель ВСК, внефракционный нардеп Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

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На вопрос журналиста, не саботаж ли то, что власти Херсона не приехали на заседание ВСК, Береза заявил: "Если они не появятся и тогда, когда мы приедем в Херсон, тогда да, это саботаж. Пока есть информация у комиссии, что еще вчера они должны были появиться (в Киеве. - Ред.), но сегодня с утра сообщили, что мэр может пояснить (отсутствие. - Ред.) тем, что занимается отоплением. Но когда руководитель области рассказывает про что-то подобное, тут уже дело в другом".

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев. 4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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