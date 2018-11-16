Ректора венгерского вуза в Берегово Орос допросили в СБУ после ее выступления в Будапеште о "фашизме" в Украине. ВИДЕО

Спецслужба заинтересовалась выступлением Орос в Будапеште 23 октября, во время которого она заявила, что венгров в Украине "ущемляют фашистскими методами", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Закарпатье онлайн".

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Орос заявила, что в Будапешт поехала по приглашению на чествование жертв Венгерской революции 1956 года, а в выступлении руководствовалась лишь своими мыслями, которые "каждый может интерпретировать по своему усмотрению".

По информации mukachevo.net Орос сказала, что венгров ущемляют в Украине фашистскими методами.

По ее словам, разговор в СБУ проходила в спокойной атмосфере. Офис СБУ в Ужгороде Ильдика Орос посетила в сопровождении адвоката. На нескольких венгерских сайтах уже был опубликован комментарий самой Ильдики Орос про этот случай. В общем она дала объяснение, что руководствовалась лишь своими мыслями.

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Напомним, ранее Ильдика Орос была изображена на бордах с надписью "Остановим сепаратистов", которые неизвестные расклеили в нескольких районах Закарпатья.