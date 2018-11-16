"Полный гололед. Идти даже невозможно. Не справляетесь с управлением - тормозите об отбойник", - обледенение Керченского моста привело к массовым ДТП. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях публикуют видеозаписи и пишут об образовавшемя заторе и полностью парализованном движении.

"Сложилась патовая ситуация. Мост весь обледенел. Движение парализовано. Каждый спускается с моста на свой страх и риск. Предупреждение от старшего по мосту было следующее: не справляетесь с управлением - тормозите об отбойники... Часть водителей оставили свои автомобили на дороге, создав затор. Из-за чего машины аварийных служб проехать не могут... Дорога - полный гололед. Идти невозможно. Все очень скользкое", - говорит один из водителей, опубликовавший видеозапись.

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