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16.11.18 12:33

Шахтеры на Львовщине блокировали международную трассу, требуя зарплату за несколько месяцев. ВИДЕО

Около 80 шахтеров в пятницу с 10:00 блокировали международную трассу "Львов - Рава-Русская" около Жовквы (Львовская область) с требованием погасить задолженность по заработной плате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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Так, несколько десятков людей ходили по двум пешеходным переходам и не пропускали автомобили.

Протесты проходили вблизи села Смереков и села Воля-Высоцкая.

По словам горняков, им не полностью выплачена зарплата за сентябрь, сумма задолженности составляет более 20 млн гривен.

На место события прибыли полицейские, которые провели переговоры о разблокировании трассы.

Как сообщает Zaxid.net, по состоянию на 11:40 блокирование дороги завершили.

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