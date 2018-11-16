"Я вам все сказал", - черкасские радикалы Ляшко отказались комментировать раздачу продпайков в Каменке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии ресурсу theБабель глава каменской ячейки Радикальной партии Иван Швец рассказал о встрече "с представителями аграрной отрасли накануне Дня работника сельского хозяйства".
В соцсетях опубликовали видеозапись раздачи продуктовых пайков после официальной части этой встречи. В частности, такая публикация есть на странице жителя Каменки Ярослава Путилина.
Объяснить раздачу продуктовых наборов Швец отказался.
"Я вам все сказал", - ответил он.
"Сколько стоит Украина? Макароны - 2 кг, подсолнечное масло - 800 г, мука - 1-2 кг, сахар - 1 кг", - пишет Путилин.