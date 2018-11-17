NASA запустило ракету Antares, созданную при участии украинских предприятий. ВИДЕО

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ.

Ракета "Антарес" является успешным примером взаимодействия компаний космической отрасли Украины и США в сфере мирного исследования космоса, отметил посол.

"Так, главная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос", "Хартрон-ЮКОМ", "Рапид" и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях "Антареса", которые проводились в США", - сообщил Чалый.

"Именно эта ракета должен доставить грузовой модуль "Сигнус" к Международной космической станции", - добавил он.

Читайте также: Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров, - Рогозин

Посол напомнил, что в июне 2018 года американская компания Orbital ATK - партнер Украины по этому проекту - стала подразделением одной из мощнейших оборонительных корпораций США - Northrop Grumman Inc.