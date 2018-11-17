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17.11.18 14:04

NASA запустило ракету Antares, созданную при участии украинских предприятий. ВИДЕО

В США с космодрома НАСА "Уоллопс Айленд" совершен запуск ракеты-носителя "Антарес", созданной американской корпорацией Orbital ATK с участием в том числе украинских предприятий.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ.

Ракета "Антарес" является успешным примером взаимодействия компаний космической отрасли Украины и США в сфере мирного исследования космоса, отметил посол.

"Так, главная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос", "Хартрон-ЮКОМ", "Рапид" и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях "Антареса", которые проводились в США", - сообщил Чалый.

"Именно эта ракета должен доставить грузовой модуль "Сигнус" к Международной космической станции", - добавил он.

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Посол напомнил, что в июне 2018 года американская компания Orbital ATK - партнер Украины по этому проекту - стала подразделением одной из мощнейших оборонительных корпораций США - Northrop Grumman Inc.

NASA запустило ракету Antares, созданную при участии украинских предприятий 01

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