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18.11.18 00:18

Флаг Украины развернули в день Бархатной революции в Праге. ВИДЕО

В центре чешской столицы Праги 17 ноября в ходе празднования годовщины Бархатной революции 1989 года участники активистской группы "Капутин" развернули флаг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, таким образом активисты напомнили об ограничении демократических свобод, которое воплощает кремлевская власть не только на оккупированных территориях Украины, но и в Чехии. Держали огромный флаг неравнодушные украинцы и чехи.

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В то же время, во время шествия звучали призывы к отставке премьер-министра Чехии Андрея Бабиша из-за недавнего политического скандала, связанного с его сыном. Стало известно, что Андрей Бабиш-младший определенный период находился в оккупированном Крыму. Теперь ему грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.

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