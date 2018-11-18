Флаг Украины развернули в день Бархатной революции в Праге. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, таким образом активисты напомнили об ограничении демократических свобод, которое воплощает кремлевская власть не только на оккупированных территориях Украины, но и в Чехии. Держали огромный флаг неравнодушные украинцы и чехи.

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В то же время, во время шествия звучали призывы к отставке премьер-министра Чехии Андрея Бабиша из-за недавнего политического скандала, связанного с его сыном. Стало известно, что Андрей Бабиш-младший определенный период находился в оккупированном Крыму. Теперь ему грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.