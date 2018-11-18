22% украинцев, проголосовавших за партию в 2014-м, должны знать, за что отдали голоса, - Яценюк об отчетной кампании НФ. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

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"У меня здесь не только политическая, у меня личная цель - я попал под ужасную дискредитационную кампанию, в которой не был готов", - сказал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Один из месседжей кампании, напомнил лидер НФ, - "Остановили дефолт в 2014 году": "Это то, что было сделано. Мы предотвратили в стране экономическую катастрофу в 2014 году. Мало кто верил - я верил и знал, и мы это сделали" .

Он напомнил, что когда стал премьер-министром Украины, на едином казначейском счете было 108 тысяч гривен на всю страну: "Когда я ушел, то оставил 90 миллиардов гривен. Мне приносят расчеты, сколько внешних долгов, - 73 миллиарда долларов. Когда я ушел, я уменьшил этот долг на 6 миллиардов долларов, - 67 миллиардов долларов (осталось. - Ред.). Бюджетный дефицит - просто sky rocketing (заоблачно. - Ред.) - 10%. Мы его вернули на 2,5% буквально за два года ".

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"Газа нет, газового контракта нет. А по долгам надо платить. Пенсии и зарплаты нужно платить. Газ надо найти. Армию и полицию надо создавать. И это все свалилось на плечи Турчинова, мои (потом уже был избран Президент Порошенко) и всей нашей властной команды", - сказал лидер НФ.

Еще одно из достижений - это энергетическая независимость страны. Арсений Яценюк рассказал, что в качестве премьер-министра лично занимался вопросом иска против российского "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж: "Были разные позиции. Я сказал: это моя политическая воля. И мы с юристами, которых наняли, благодаря тому, что имею первое юридическое образование, сидели ночами и планировали, как выиграть это дело. Мы его выиграли. Мы запустили реверсный газ - его никто не мог запустить".

Комментируя премии, которые назначил себе "Нафтогаз" за победу в Стокгольмском арбитраже у "Газпрома", Арсений Яценюк сказал: "Знаете, какой получил бонус? Невероятное чувство удовлетворения победы над российским "Газпромом". Мы показали, кто мы".

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Отвечая на вопрос относительно тезисов об "игру на электоральном поле президента, Арсений Яценюк сказал: "Давайте разберемся, кто на чьем электоральном поле играет. Парламентские выборы выиграла политическая партия "Народный фронт" в 2014 году. 22% украинцев проголосовали именно за "Народный фронт". И я благодарен каждому, кто принял решение проголосовать. Они дали мандат. Да, я понимал, что это правительство камикадзе, и не чувствовал, что электорально так будет плохо, как сегодня. Это еще один урок для меня. А в отношении президента - у президента свой политический путь, у меня свой".

Арсений Яценюк подчеркнул, что "Народный фронт" сейчас работает по всей стране: "Я хочу справедливости по отношению к партии, к ее членам, во фракцию, к членам правительства и лично к себе. Есть меня за что критиковать? Есть много за что. Но я прошу, чтобы услышали то, что мы сделали. И те 22% людей, которые за нас проголосовали, знали, за что они отдали свои голоса".