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19.11.18 15:24

Евробляхеры блокировали работу таможни в Ривном: произошла потасовка, патрульные применили газ. ВИДЕО

В Ривном на улице Млиновской владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали дорогу к таможне тремя машинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA.Рівне, около 60 человек, которые перегоняют автомобили на продажу из-за границы, протестовали против необоснованного увеличения таможенных платежей.

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На место приехали три экипажа патрульной полиции.

В ходе акции между патрульными и митингующими произошла потасовка.

По данным СМИ, руководитель патрульной полиции Сергей Мерчук распылил газовый баллончик. Проезжая часть была временно заблокирована. Участники акции пропустили только скорую помощь.

Позже подъезды к зданию таможни разблокировали. Митингующих пригласили к руководству таможни для обсуждения тарифов на растаможу автомобилей.

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