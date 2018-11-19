Представление Генпрокурора о задержании и аресте нардепа Березкина является необоснованным, - Регламентный комитет ВР. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

У комитета возник ряд замечаний к мотивированности и обоснованности представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, которые он изложит в письменных выводах. При этом все три представления в комитете считают законными.

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Генпрокурор Луценко на заседании регламентного комитета изложил суть уголовного производства, в котором фигурирует С.Березкин, а также заявил, что в целом прокуратура удовлетворена решением комитета.

"Мы, в целом, удовлетворены решением комитета, поскольку он признал основания для внесения предстваления об отмене депутатской неприкосновенности нардепа Березкина. В то же время комитет не поддержал его задержание и арест, ссылаясь на ряд решений Европейского суда. В целом, моя позиция совпадает с позицией комитета. Я считаю, что следствие на данный момент должно полцчить полную прикосновенность, хотя это еще и не означает, что он 100-процентно подозревается, или тем более виноват", - пояснил Луценко.

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Как сообщалось, 7 ноября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

Напомним, ранее в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина.