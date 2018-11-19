Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия перфектный, - Луценко о незаконном обогащении бывшего и.о. главы ГФС. ВИДЕО

Об этом заявил журналистам Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

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"Для меня это было непростое дело, потому что с господином Проданом мы много чего достигли важного по направлению его ответственности. Хочу напомнить, что господин Продан внедрил автоматизированный возврат НДС, что (ранее. - Ред.) было одним из очень серьезных источников коррупции в Украине. Он также провел ряд серьезных мероприятий против так называемых скруток, что также искажает налоговый режим в Украине. Также вместе с ним готовили решение Кабинета министров о том, чтобы представители Службы безопасности Украины не имели возможности преддосмотра грузов, что часто использовалось с правовыми основаниями, а с целью давления на бизнес. Все это было", - отметил генпрокурор.

В то же время, он подчеркнул, что Мирослав Продан обоснованно подозревается представителями СБУ под процессуальным руководством ГПУ в личном незаконном обогащении.

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"Фактически идет речь о том, что он вместе со своим очень близким человеком купили за 2,5 миллиона евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия я бы назвал перфектным. Следствие владеет полностью многомесячной перепиской всех действующих лиц - кто, откуда, куда и сколько денег, даже в каком виде деньги должны были перечислять", - сказал Луценко. Он сообщил, что САП впервые ведет следствие не по материалам НАБУ, а по материалам СБУ и ГПУ, которые за подследственностью относятся к САП.

Чиновник также прокомментировал заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что он "будет защищать руководство ГФС".

"Я не понимаю заявления премьер-министра, если оно касается этого дела. С моей точки зрения, при наличии обоснованных доказательств правоохранительных органов относительно высокопоставленного чиновника из правительства глава правительства должен иметь только один правильный ответ: закон один для всех. Независимо от степени дружбы, землячества или других признаков, если у правоохранительных органов есть достаточно оснований для законных действий. У ГПУ и САП есть все основания для оглашения подозрения господину Продану. И даже больше. В ГПУ осталась половина данного дела, уверен, что это не конец подозрений этому и другим чиновникам действующей власти", - отметил генпрокурор.

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Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей.

Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений. По словам бывшего главы ГФС, он находится на лечении и вернется в Украину сразу после завершения реабилитации, чтобы доказать свою невиновность.