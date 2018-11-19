"Сейчас говорить о его вине мы не можем. Видим сейчас только фейсбук-переписку по принципу "сам дурак", - Холодницкий о деле Продана. ВИДЕО

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ об этом Холодницкий заявил в кулуарах ВР.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Он отметил: "Прокуророы САП решили, что с целью соблюдения тайны следствия, с целью избежания нюансов, старший процессуальной группы определил, что это производство до подозрения будет вестись силами прокуроров, которые по КПК имеют право, а иногда и обязательство, самостоятельно проводить те или иные следственные или процессуальные дейстивия. Действительно, мы вызывали (Продана) неоднократно. Сначала это было в режиме телефонного общения. Так, в начале сентября он в 12-00 уточнял, когда его вызывали на 5 сентября, Продан сам позвонил процессуальному руководителю с просьбой, чтобы запустить его вместе с охраной в помещении САП. На это он получил наше согласие, после чего в 13-00 он передумал ехать, мотивируя это какой-то командировкой".

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По словам Холодницкого, когда прокуроры поняли, что идет затягиваиние и уклоенение от явки, были задействованы официальные каналы его вызова, в том числе и по телефону и "отправка повесток на все известные адреса".

Глава САП подчкркнул, что на 10-00 20 ноября есть приглашение Продана в антикоррупционную прокуратуру "уже в качестве подозреваемого". В САП надеются, что Продан таки появится или предоставит справку, в каком он находится лечебном учреждении.

По словам Холодницкого процессуальный руководитель, проанализировав все доказательства "имеет твердое убеждение, что есть достаточно данных для вручения этому человеку подозрения".

Говоря о том, пойдет ли дело в суд, то по словам, Холодницкого, "все зависит от проведенного следствия". И сейчас он не знает о том, какие будут собраны доказательства. "Сейчас говорить о его вине мы не можем. Мы видим сейчас только фейсбук-переписку пр принципу "сам дурак", - подчеркнул Холодницкий.

Мы готовы выслушать самого подозреваемого, но это нужно делать в рамках КПК, а не страниц в Фейсбуке", - резюмировал Холодницкий.

Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей.

Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений. По словам бывшего главы ГФС, он находится на лечении и вернется в Украину сразу после завершения реабилитации, чтобы доказать свою невиновность.

"Уверяю и правоохранительные органы, и общественность, что смогу доказать свою невиновность или на стадии досудебного расследования, или уже в суде", - подчеркнул Мирослав Продан.

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