Если слушать людей из интернета и увольнять заместителей, то в ГПУ некому будет работать, - Луценко о деле Тумгоева. ВИДЕО

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор заявил журналистам в кулуарах парламента.

Отвечая на вопрос, почему заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, который подписал документы о выдаче Тимура Тумгоева Российской Федерации, не отстранен от должности, Луценко заявил: "А почему он должен быть отстранен?"

Журналисты уточнили, что по делу Тумгоева, говорили, что он будет отстранен.

"Кто говорил?" - спросил Луценко у журналистов, на что ему сказали, что была информация в СМИ.

"Я говорил?", - спросил Луценко и продолжил: "Если я буду отстранять всех своих заместителей, кого хотят отстранить те или иные люди в интернете, то боюсь, что в ГПУ не останентся ни одного прокурора. Ситуация очень простая. Господин Евгений Енин есть заместителем по международным связям и в дни, когда происходило служебное расследование о законности экстрадиции Тумгоева, работал минимум в трех-четырех старнах, связанных правовой помощью, по розыску средств, возвращению средств, экстрадицией и так далее. Поэтому парализовать его работу, тем более, что он никоим образом не влиял на Генеральную инспекцию, которая проводила проверку, я не собирался".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.