"Сюда бігом! Переслідую! Затримайте його!", - грабитель, укравший телефон стоимостью 9 тыс. гривен у 18-летней девушки, задержан львовскими патрульными. ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, мужчина отобрал у девушки телефон стоимостью около 9 тысяч гривен на улице Долинского около двух часов дня.

По описанным приметам, полицейские нашли похоже мужчину на улице Лемкивской. Ему объяснили, что неподалеку совершено преступление и предупредили о поверхностной проверке. Мужчина категорически отказывался, а потом начал убегать.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео За несколько секунд подозреваемого догнали и задержали. Украденный телефон подозреваемый пытался выбросить. 18-летняя потерпевшая опознала злоумыщленника и свой телефон. Задержанного отправили СИЗО.

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