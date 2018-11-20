"Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял", - мэр Черкасс Бондаренко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую видеозапись опубликовал руководитель черкасской городской организации "БПП" Сергей Рубан. Фраза, сказанная Бондаренко, вероятнее всего, была адрессована местным перевозчикам.

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"Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял", - сказал городской голова Черкасс, представитель партии "Батьківщина" Анатолий Бондаренко. Раньше Бондаренко заявил: "Выше меня в этом городе только Бог". "Новый курс" Юлии Тимошенко", - пишет в комментарии к видеозаписи политический оппонент Бондаренко.

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