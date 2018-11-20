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20.11.18 12:44

"Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял", - мэр Черкасс Бондаренко. ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что тоскует о сталинских временах, и если бы жил в тот период, то использовал бы расстрел как способ руководством города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую видеозапись опубликовал руководитель черкасской городской организации "БПП" Сергей Рубан. Фраза, сказанная Бондаренко, вероятнее всего, была адрессована местным перевозчикам.

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"Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял", - сказал городской голова Черкасс, представитель партии "Батьківщина" Анатолий Бондаренко. Раньше Бондаренко заявил: "Выше меня в этом городе только Бог". "Новый курс" Юлии Тимошенко", - пишет в комментарии к видеозаписи политический оппонент Бондаренко.

Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял, - мэр Черкасс Бондаренко 01

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