"Проблема была в таблетках. Мне срочно нужно было их ребенку привезти", - священник УПЦ МП Кунтий, едва не сбивший активиста проекта "Зупини лося". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом рассказал киевлянин Олег, после того, как увидел священника в проекте "Зупини лося".

"Я увидел повтор моей ситуации, которая произошла год назад. С этим же автомобилем... Водитель с матами набросился на меня и нанес удар в лицо... Именно этот человек. Я его узнал. На мгновенье я потерял сознание, упал, разбил колено. Следователь, принимавший заявление, рассказывал, как тяжело будет его найти", - говорит Олег.

Отца Богдана легко нашли в селе Большая Олександровка, где тот служит в храме. Был он не очень гостеприимный и вызвал полицейский патруль. В присутствии правоохранителей священник и дал объяснения.

"Зачем бросаться под машину. Бить ее. Я остановился только для того, чтобы сказать: "Слушай, что же ты делаешь?" Кто не без греха... Покажете вы это или нет, но у меня был один аргумент - проблема была в таблетках. У меня ребенок тяжелобольной. Мне срочно нужно было таблетки взять, чтобы ребенку привезти", - говорит священник.

О первом инциденте, когда сбил человека и избил его, отец Богдан ничего не знает.

"Подождите! Это где-то зафиксировано? А если я скажу, что вчера вы были пьяны и валялись у меня под забором", - сказал он.

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