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20.11.18 17:56

Украинский беспилотник-камикадзе Ram станет еще одним флажком для наших чиновников, - президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Кодачигов. ВИДЕО

Пока в Украине не будет устранен совковый пережиток государственной монополии на экспорт товаров военного и двойного назначения, большая часть современных разработок, двигающих Украину в лидеры военного производства, так и останется на бумаге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов.

Он выложил видео, на котором современный украинский беспилотник-камикадзе Ram испытывают против танка.

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"Пока без комментариев по проекту. Просто похвастаться. Новая "птичка" для украинской армии", - написал он.

При этом Кодачигов подчеркнул, что из-за совкового подхода в отечественном ОПК, подобные разработки "останутся на бумаге".

"В лучшем случае разработка переедет вместе с разработчиком в ближайшую, более продвинутую и демократичную Болгарию или Польшу. И радуйтесь, если туда, а не в рашку... Два года реформа ОПК в полном ступоре. Красивые речи, шикарные презентации и рекордные бюджеты с одной стороны. И огромная, каждый год увеличивающаяся жопа на передке", - отметил он.

Украинский беспилотник-камикадзе Ram станет еще одним флажком для наших чиновников, - президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Кодачигов 01

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