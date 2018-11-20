Украинский беспилотник-камикадзе Ram станет еще одним флажком для наших чиновников, - президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Кодачигов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов.

Он выложил видео, на котором современный украинский беспилотник-камикадзе Ram испытывают против танка.

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"Пока без комментариев по проекту. Просто похвастаться. Новая "птичка" для украинской армии", - написал он.

При этом Кодачигов подчеркнул, что из-за совкового подхода в отечественном ОПК, подобные разработки "останутся на бумаге".

"В лучшем случае разработка переедет вместе с разработчиком в ближайшую, более продвинутую и демократичную Болгарию или Польшу. И радуйтесь, если туда, а не в рашку... Два года реформа ОПК в полном ступоре. Красивые речи, шикарные презентации и рекордные бюджеты с одной стороны. И огромная, каждый год увеличивающаяся жопа на передке", - отметил он.