С космодрома Куру успешно запустили ракету Vega с украинским двигателем. ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-служба "Південмаша", передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Сегодня в 3:42 по Киеву с пусковой площадки Area 1 космодрома Куру стартовала ракета носитель Vega. Космодром Куру находится на северо-востоке Южной Америки во Французской Гвиане", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что на солнечно-синхронную орбиту успешно выведен космический аппарат Mohammed VI-B, который построен по заказу правительства Марокко компанией Airbus Defense and Space. Это второй спутник серии - первый, Mohammed VI-А, были успешно выведены в ноябре прошлого года и также ракетой-носителем Vega.

Аппарат Mohammed VI-B весит 1110 кг. С его помощью можно будет проводить наблюдения за изменениями земной поверхности, выполнять сельскохозяйственный мониторинг, прогнозировать чрезвычайные ситуации и многое другое.

Ракета-носитель легкого класса Vega разрабатывали совместными усилиями Европейское космическое агентство и Итальянское космическое агентство. Блок маршевого двигателя четвертой ступени разработан КБ "Південне" и изготовлен "Південмашем". Интересно, что украинский двигатель работает дольше, чем все двигатели первых трех ступеней вместе взятые.

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Впервые ракета-носитель Vega была запущена 13 февраля 2012 г. Всего состоялось 13 стартов - все успешные.



