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21.11.18 12:50

"Это раны за Путина", - главе краснодарских "бабушек Путина" Динаеву прострелили ноги. ВИДЕО

Неизвестные прострелили ноги лидеру краснодарксих "отрядов Путина" Марату Динаеву. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил сам пострадавший на видеозаписи опубликованной на youtube-канале "отрядов".

"Вот раны за Путина, пожалуйста", - заявил Динаев.

По данным росСМИ, в полиции Краснодара заверили, что не получали заявлений о нападении на представителей "Отрядов Путина" и их ранения.

Сам Динаев говорит о нападении на него неустановленных лиц. С ним во время инцидента была дочь Фатима и активист Владислав Бобка.

Он заявляет, что неизвестные несколько раз выстрелили в ноги мужчинам и брызнули из перцового баллончика в лицо Фатиме.

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