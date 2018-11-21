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21.11.18 17:24

Гройсман поручил выяснить обстоятельства реставрации памятника большевику Артему в Святогорске. ВИДЕО

В Святогорске Донецкой области закончен первый этап реставрации памятника советскому революционеру Артему (Федору Сергееву).

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць, передает Цензор.НЕТ.

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"Завершается первый этап реставрации памятника национального значения - памятника Артему в Святогорске. Всего на его восстановление из областного бюджета выделили 388 тысяч гривен. За выполнение работ взялись львовская и киевская фирмы "Львовпроектреставрация" и "Мегаград". Но полностью завершить проект в этом году реставраторы не успеют, поэтому второй этап начнется весной, с наступлением тепла", - написал он.

Согласно приложению к постановлению Кабинета министров №928, этот памятник внесен в Государственный реестр недвижимых памяток Украины. Таким образом, он не попадает под закон о декоммунизации, поскольку является памяткой национального значения.

В свою очередь, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко сообщил в своем Twitter, что глава правительства Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти "выяснить все обстоятельства реставрации памятника большевистскому террористу и сепаратисту [...] вопреки Закону о декоммунизации".

Гройсман поручил выяснить обстоятельства реставрации памятника большевику Артему в Святогорске 01

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