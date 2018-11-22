Украинские специалисты разработали комплекс программ для отечественных и зарубежных беспилотников. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице проекта в соцсети.

"В скором времени вы увидите новый комплекс продуктов С4 Vision с 3д картами, аппаратной дополненой реальностью с выводом 3д объектов, проекцией видео на карту, рассчетом дальности между точками в пространстве без дальномера, поддержкой большинства отечественных и некоторых зарубежных БПЛА, рисованием полного спектра объектов по стандарту MIP 4.1, уникальным алгоритмом распределенного хранения и доставки информации по радио сети, исключающим угрозу от уничтожения центрального узла, ну и конечно же все это в комплексте с наземными и воздушными дронами от наших партнеров", - пишут участники проекта в комментарии к видеодемонстрации.

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