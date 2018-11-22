Главный патрульный Жуков напомнил "евробляхерам" о юридической ответственности за блокирование путей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил вчера вечером на брифинге.

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"Каждый гражданин Украины имеет право на мирный протест и мирную акцию. Но если это не ограничивает права и свободы других граждан", - сказал он.

По данным на вечер 21 ноября, за пошлые сутки движение на автодорогах из-за блокирования водителями не растаможенных автомобилей осталось частично ограниченным в девяти регионах Украины: Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Черниговский областях. А также в Киеве.

"Хочу разъяснить. Блокирование транспортных коммуникаций и создание преград для дорожного движения в любом обществе имеет последствия в форме начала юридической ответственности. В частности, в зависимости от обстоятельств такие действия могут составлять уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 279 УК Украины (а именно: блокирование транспортных коммуникаций путем устройства преград) и тянуть за собой уголовную ответственность, наказываться штрафом в размере 50 не облагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на строк до 2 лет, или арестом на строк до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до 3 лет", - сказал глава патрульной полиции.

Жуков напомнил, что также предусмотрена и административная ответственность в виде штрафа до 20 не облагаемых минимумов или общественных работ от 20 до 40 часов.

Он добавил, что на момент брифинга открыты и расследуются 5 уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций. Производства открыты по факту блокирования путей в Ривненской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

"Во время перекрытия движения на автодороге М06 Киев-Чоп зафиксировано ряд правонарушений со стороны участников акции. Вчера вечером между патрульными и участниками акции заместителю командира патрульной полиции в Ривненской области нанесли удар по голове. По факту нарушения задержаны 3 участника акции. Вчера утром один из участников акции совершил наезд на начальника Управления патрульной полиции в Ривненской области", - сказал он.

Жуков обратился к участникам акции по поводу блокирования автодорог Украины: "Люди, оказавшиеся заложниками на участках, которые блокируются, замерзают в своих транспортных средствах. Национальная полиция призывает придерживаться законности во время любых протестов и акций".