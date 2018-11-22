Это тот самый компромисс, который может позволить себе Государство, - Южанина о законе о "евробляхах". ВИДЕО

Об этом она заявила в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Ни в коем случае нельзя позволять думать каждому гражданину, что он сам может решать, какая налоговая или таможенная политика должна существовать в стране. И с этого начинается Государство: доверие к государственным институтам, и к тем нормам, которые являются нормами Закона. Много раз на встречах говорила молодым людям, что никаких бы к вам не было вопросов, если бы мы начали с вами эту дискуссию, закончили принятием изменений в таможенный Кодекс, а потом вы смогли бы завозить и растаможивать такие автомобили. А так, когда уже этих нарушителей стало много, когда они объединились ради защиты себя от ответственности, которая может наступить. Это уже выходит за рамки понимания Государства и отношения к Государству... я подчеркиваю потому, что нельзя нарушать Закон ни одному, ни массово нарушать Закон, а потом прикрываться, что таким образом каждый гражданин хочет влиять на таможенную политику, настало то время, когда они, якобы, могут влиять на такую таможенную политику. Это путь в никуда, все страны это уже проходили", - подчеркнула Южанина.

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"Я не хочу даже напоминать и придумывать, какой коллапс может возникнуть в стране, если мы так будем дальше рассуждать и позволять себе такие действия делать. Поэтому, на сегодняшний день предложены и приняты Законы во втором чтении и в целом. Это тот самый компромисс, который может позволить себе Государство по поводу изменения акцизного налога. Это позиция большинства в зале, особенно тех людей, которые отдали свои голоса за принятие Законов в целом", - отметила председатель Комитета ВР по налоговой и таможенной политике.

"Она последняя (эта позиция. - Ред.), и сейчас все работают над тем, чтобы как можно скорее был создан, разработан и утвержден Правительством временный порядок растаможки авто для того, чтобы сразу после подписания Законов начались процедуры растаможивания. Чтобы все граждане, потому что у всех свой случай и свой пакет документов, но чтобы все смогли буквально растамаживать авто. Очень важно, что эти ставки в разы будут уменьшены. На определенные автомобили в 7 раз, на другие автомобили в 10-50 раз, потому что у нас там есть очень высокие ставки сейчас в действующий системе акцизного налога. Поэтому, всех прошу посчитать и принять для себя взвешенное решение, потому что, автомобиль-это, все-таки, не обычная бумажка, некий товар, который можно купить совсем на копейки", - резюмировала Южанина.

Полный текст материала: "Евробляхи: за и против" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Верховная Рада 21 ноября разблокировала процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили:- парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.

Кроме того, в этот день парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины в целом.

Верховная Рада 8 ноября поддержала законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико-юридическими поправками.

"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного везения или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей", – сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя проект закона в парламенте.

При этом она уточила, что предлагается за третье лицо уплатить штраф 8,5 тыс. грн.

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Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растамаживании автомобиля в 50% будет применен на 90 календарных дней.

"На все 90 календарных дней – 50%, без применения частички 0,75", – уточнила Н.Южанина.

Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Кроме того, 8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками. Документ, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности.

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Документ также содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.