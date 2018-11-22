Угроза открытой агрессии со стороны РФ остается, - Полторак. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки" в среду в Лондоне.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Украинский министр сказал, что сейчас в рамках британской программы военной помощи "Орбитал", которая длится уже несколько лет, обучение прошли около 12 000 военнослужащих ВС Украины.

"Около 70 британских инструкторов сейчас находятся в Украине, готовя наших военнослужащих. Сегодня мы приняли решение о расширении этого формата. И если раньше мы готовили специалистов для разведки, логистики, медицины, то сегодняшним решением мы расширяем этот формат и инструкторы из Британии начнут готовить военно-морские силы, морскую пехоту, а также воздушные силы", - сказал Полторак.

Среди стран, которые предоставляют существенную военную поддержку Украины министр назвал прежде всего США, а также Великобританию, Канаду, Литву и Польшу.

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Полторак отметил, что конфликт на востоке Украины продолжает находиться в активной фазе и указал на регулярные потери украинской армии погибшими, особенно вследствие ранений.

Глава Минобороны также сообщил, что сейчас конфликт на Донбассе никак нельзя называть замороженным: "Он горячий, но немного сдержанный. И здесь причин очень много, почему он не достаточно высокой интенсивности и активности. Вооруженные силы настоящее время используют для того, чтобы повысить уровень готовности, технологической оснастки и уровень подготовки личного состава ".

"Мы делаем все возможное для того, чтобы наша армия никогда в жизни больше не вернулась в 2014 год, когда были трудности с выполнением задач. И я думаю, однозначно нельзя говорить о том, что нет угрозы открытой агрессии. К сожалению, у меня есть большие сомнения в том, что Россия и Путин отказались от агрессивной политики по отношению к Украине, и они отказались от открытой агрессии против Украины. По крайней мере, их действия свидетельствуют совсем о другом", - сказал Полторак.

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Как сообщалось, ранее министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с государственным секретарем в сфере обороны Британии Гэвином Уильямсоном ситуацию с безопасностью в Украине и этапы оборонной реформы.