СБУ создала в Днепре первый региональный центр киберзащиты от РФ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, его основной задачей будет реагирование на киберинциденты и кибератаки, целями которых являются государственные электронные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Как отмечается, создание регионального центра является следующим шагом в развитии национальной системы кибербезопасности Украины в рамках второго этапа Соглашения "О реализации трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности".

"В рамках "гибридной войны" против Украины российские спецслужбы используют наше государство как полигон для испытания своего кибероружия и его эффективности против современных методов киберзащиты", - отметил Фролов.

Сообщается, что Центральным ситуационным центром обеспечения кибербезопасности СБ Украины на данный момент фиксируется увеличение как количества кибератак, так и их масштабности, что требует соответствующего реагирования и исследования. Кроме этого российские спецслужбы все чаще используют кибератаки как составляющие мероприятий деструктивного информационно-психологического влияния для инспирации протестных настроений и обострения общественно-политической обстановки в Украине.

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"Осознавая угрозы в кибербезопасности Украины со стороны иностранных спецслужб для нарушения устойчивого функционирования на территории Днепропетровщины стратегических и ключевых предприятий металлургической, горнодобывающей, химической, машиностроительной, финансовых и транспортных отраслей, а также важных объектов жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса Украины, именно в Днепре создан первый региональный центр обеспечения кибербезопасности. Для реагирования на кибернетические атаки региональным центром, созданным на базе Управления СБ Украины в Днепропетровской области, будет использоваться платформа MISP-UA, которая обеспечит обмен технологической информацией о реализованных и потенциальных киберугрозах в режиме реального времени", - говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается, в дальнейшем планируется создание таких центров и в других регионах Украины.

"Все они совместно с Центральным ситуационным центром обеспечения кибербезопасности открыты к сотрудничеству как с государственными учреждениями и предприятиями, так и частными", - отметил заместитель Председателя СБ Украины.

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