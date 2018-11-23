Учения на побережье Азовского моря: украинские воины отработали условный обстрел десантных кораблей врага на подходах к берегу из РСЗО "Ураган". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.
""Ураган" на берегу Азовского моря. Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам". Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли, и защищать морское побережье", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время тренировок военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним. В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу.
В штабе добавили, что во время учений военные подразделения активно использовали аэрозольную маскировку.
"Обучение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море", - добавили в пресс-центре ООС.