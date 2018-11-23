Учения на побережье Азовского моря: украинские воины отработали условный обстрел десантных кораблей врага на подходах к берегу из РСЗО "Ураган". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

""Ураган" на берегу Азовского моря. Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам". Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли, и защищать морское побережье", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время тренировок военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним. В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу.

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В штабе добавили, что во время учений военные подразделения активно использовали аэрозольную маскировку.

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"Обучение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море", - добавили в пресс-центре ООС.