Полиция Великобритании опубликовала новые видео из Солсбери с "Петровым" и "Бошировым". ВИДЕО

Скотленд-Ярд опубликовал три новых видеозаписи, касающиеся отравления Скрипалей. Видео сделаны камерами наблюдения в Солсбери. На них сняты мужчины, похожие на подозреваемых в отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Скотленд-Ярд утверждает, что видео сделаны 4 марта 2018 года – в день покушения на Скрипалей.

Первое видео записано в 11:48 по местному времени; на нем мужчины проходят через турникеты железнодорожного вокзала.

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На втором видео, снятом в 11:58, они идут мимо автозаправки на улице Уилтон, проходящей недалеко от дома Сергея Скрипаля.

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Третье видео сделано в 13:00 и показывает их на улице Фишертон. После этого отравители вернулись на вокзал и отправились обратно в Хитроу, откуда они вылетели в Москву той же ночью, заявили в Скотленд-Ярде.

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Скотленд-Ярд также опубликовал фотографии флакона, в котором, как предполагается, находилось отравляющее вещество "Новичок".

Полиция также опубликовала фотографии поддельного флакона духов, в котором, как утверждают правоохранительные органы, отравляющее вещество провезли в Великобританию.

Нервно-паралитического вещества, оставшегося во флаконе, хватило бы для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек, заявил ранее руководитель расследования отравления Скрипалей, офицер полиции Дин Хейдон. Он также продемонстрировал точную копию флакона с отравляющим веществом.

Речь идет контрафактной бутылочке с этикеткой Nina Ricci. У нее был запаянный колпачок, который и содержал отравляющее вещество "Новичок". Нападавшие вскрыли контейнер, вставили дозатор, а затем сверху поместили разбрызгиватель, рассказал полицейский.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Ранее в Госдепартаменте США анонсировали введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.