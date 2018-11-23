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23.11.18 11:54

Реформа децентрализации необратима. Сейчас нужно стимулировать процесс объединения общин и проводить там выборы, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что реформа децентрализации необратима, и сейчас нужно стимулировать процесс объединения общин, проведение там выборов и, следовательно, укрепление возможностей развития для территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр заявил во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте.

По словам Гройсмана, те преобразования, которые уже состоялись в регионах - вполне ощутимы, а большинство мэров и сельских голов активно используют инструменты децентрализации.

"Я согласен, что надо проводить и дать процесс объединения, проводить выборы. Тогда общины станут окончательно состоятельными", - сказал Гройсман.

Также премьер отметил, что создал рабочую группу по обновлению Концепции развития местного самоуправления: "Нам надо выходить на изменения в Конституцию (относительно закрепления реформы)".

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Вместе с тем Гройсман добавил, что сейчас в Украине есть районы, где не создано ни одной ОТГ.

"У нас есть 99 районов, в которых не создано ни одной ОТГ. Я дал поручение представить кандидатуры безответственных глав администраций, которые не способны создать людям новое качество жизни. Мы будем обращаться к Президенту с предложением увольнять таких руководителей", - сказал премьер-министр.

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