Правительство продолжает дискуссии с МВФ по вопросу повышения цены на газ, - Маркарова. ВИДЕО

"Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ, и, соответственно, повышение тарифов, которое с этим связано – это один из вопросов, который мы обсуждаем", - сказала она во время пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео 112

По словам О.Маркаровой, дискуссии, в частности, идут вокруг постепенного повышения до рыночного уровня цен на газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повышение цен на газ даст бюджету дополнительные 9 млрд грн, - Кабмин

"Постановление (№867 от 19 октября 2018 года. – Ред.), как вы знаете, Кабинет министров уже утвердил. Сейчас продолжается процесс пересмотра тарифов, который следует за постановлением", - сказала она.

Глава Минфина отказалась спрогнозировать, как быстро МВФ может рассмотреть вопрос продолжения сотрудничества с Украиной.

"Мы сейчас пытаемся максимально быстро направить (утвержденный госбюджет-2019. – Ред.) нашим партнерам. Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать, когда МВФ будет готов вынести на рассмотрение совета директоров вопрос утверждения новой программы с Украиной", - сказала О.Маркарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сразу после принятия бюджета на 2019 год Украина ожидает транша МВФ в $2 млрд, - Ирина Луценко

В то же время она напомнила, что средства Фонда, не зависимо от объема первого транша, будут направлены в резервы Национального банка Украины. Минфин рассчитывает на получение средств макрофинансовой помощи ЕС, а также привлечение финансирования под гарантии Всемирного банка (ВБ), которые привязаны к программе сотрудничества с МВФ.

"Мы надеемся еще в этом году получить EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС… Гарантия ВБ составляет $650 млн, это означает, что под эту гарантию мы можем привлечь $800 млн и более, выйдя с этой гарантией на рынки", - сказала глава Минфина.