"Ты себе на лоб лучше приклей, бл#дь", - водитель, припарковавшийся на месте для инвалидов, едва не наехал на активиста проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу проекта "Зупини лося!", многие автолюбители признавали свою неправоту или перепарковывались со специальных мест.

В число нарушителей попал и легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Веремеев.

Среди любителей парковаться на местах для инвалидов, активистам проекта, попался и достаточно агрессивный водитель. Во время маневров на парковке, он едва не наехал на одного из активистов.

"Ты себе на лоб лучше приклей, бл#дь", - заявил он возмущенно, увидев специальную наклейку на лобовом стекле автомобиля.

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