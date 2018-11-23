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23.11.18 16:06

"Ты себе на лоб лучше приклей, бл#дь", - водитель, припарковавшийся на месте для инвалидов, едва не наехал на активиста проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

Активисты проекта "Зупини лося!" пытались научить не парковаться на местах для инвалидов водителей-посетитителей одного из киевских супермаркетов. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу проекта "Зупини лося!", многие автолюбители признавали свою неправоту или перепарковывались со специальных мест.

В число нарушителей попал и легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Веремеев.

Среди любителей парковаться на местах для инвалидов, активистам проекта, попался и достаточно агрессивный водитель. Во время маневров на парковке, он едва не наехал на одного из активистов.

"Ты себе на лоб лучше приклей, бл#дь", - заявил он возмущенно, увидев специальную наклейку на лобовом стекле автомобиля.

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