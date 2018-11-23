Массовая драка произошла в суде Одессы, 49 человек задержаны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции в Одесской области.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям правоохранителей конфликт был локализован. Сейчас 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация", - сообщила полиция.

Как отмечается, анкетные данные всех доставленных в отделение установлены, и большинство из них - жители других регионов Украины.

"Правоохранители устанавливают цель, с которой мужчины прибыли в Одессу", - отметили в полиции.

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В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на странице в Facebook сообщил, что суд рассматривал дело в отношении земельных участков в поселке Затока Белгород-Днестровского района.

По его словам, мужчины, которые прибыли из разных областей, попытались сорвать судебное заседание.

"Интересно, что одна из сторон судебного процесса, тратит значительные ресурсы не только на адвокатов, а на подобные "мероприятия", считая, что это является действительно действенным инструментом отстоять свою позицию, не стесняясь приглашать титушню из других областей. Оказывается, есть действительно те, что в это еще верит". - написал он, опубликовав видео потасовки.

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