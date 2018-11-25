Два человека погибли в результате ДТП на Ривненщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

На месте происшествия правоохранители установили, что водитель Fiat - 42-летний житель села Высоцк - переезжал реку Горынь по мосту в направлении села. Он не справился с управлением, авто слетело с моста в воду.

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В результате ДТП погибли двое пассажиров - местные жители 51 и 49 лет.

"Водитель получил незначительные телесные повреждения. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в медучреждение для проведения медицинского освидетельствования и дополнительного осмотра. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель двух человек следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Позже водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.





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