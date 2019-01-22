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22.01.19 22:29

Акция в поддержку военнопленных украинских моряков прошла под посольством РФ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У забора дипмиссии активисты положили именные бумажные кораблики как символ героизма и несокрушимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Участники акции таким образом пришли напомнить России, что она, нарушая все международные нормы, незаконно удерживает украинских граждан - не только моряков, но и всех незаконно задержанных заключенных Кремля.

Такими акциями в Киеве и Львове активисты завершили международный флешмоб в поддержку украинских военнопленных моряков.

Акция в поддержку военнопленных украинских моряков прошла под посольством РФ в Киеве 01
Акция в поддержку военнопленных украинских моряков прошла под посольством РФ в Киеве 02

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Акция в поддержку военнопленных украинских моряков прошла под посольством РФ в Киеве 03
Акция в поддержку военнопленных украинских моряков прошла под посольством РФ в Киеве 04
Акция в поддержку военнопленных украинских моряков прошла под посольством РФ в Киеве 05
Акция в поддержку военнопленных украинских моряков прошла под посольством РФ в Киеве 06
Акция в поддержку военнопленных украинских моряков прошла под посольством РФ в Киеве 07

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Акция в поддержку военнопленных украинских моряков прошла под посольством РФ в Киеве 08
Акция в поддержку военнопленных украинских моряков прошла под посольством РФ в Киеве 09
Акция в поддержку военнопленных украинских моряков прошла под посольством РФ в Киеве 10
Фото Павел Багмут, Укринформ

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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