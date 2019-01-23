Тротиловые шашки, гранаты и патроны хранил в гараже житель Киевщины, - Нацполиция. ВИДЕО

"Чтобы проверить информацию, поступившую в полицию, полицейские пришли к 60-летнему мужчине с санкцией на обыск. Во время проведения обыска в гаражном помещении работники полиции совместно со специалистами-взрывотехниками обнаружили шесть тротиловых шашек весом почти 1,5 кг, гранату Ф-1 и три гранаты РГД, 200 патронов калибра 7,62 мм к автомату Калашникова и пулемету", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции в Киевской области.

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Отмечается, что изъятые вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующей экспертизы.

"Хозяин объяснил, что взрывчатку и боеприпасы он нашел в лесопосадке несколько лет назад. По его словам, преступных намерений на их использование у него не было. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании фастовчанину меры пресечения и объявления ему подозрения", - резюмируют в полиции.

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