"Большинство информаторов - женщины. Знаю, как он с ними обращается. Мои деньги закончились - начались ссоры. Он бил меня", - луганская "возлюбленная" разведчика РФ Сазонова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина рассказала о подробностях деятельность спецгруппы Сазонова, задачи которой ставило руководство Южного оперативного командования ВС РФ в Луганске.

По словам женщины, она познакомилась с Сазоновым в ресторане. Он представился ей сотрудником "прокуратуры ДНР".

"На тот период я, видимо, очень устраивала Сашу. Помимо отношений, у меня были нормальные доходы и я периодически помогала ему деньгами в те моменты, когда они у него резко заканчивались. Деньги уходили на рестораны, уходили на кафе, на всякие пьянки-гулянки. Около года - пока у меня были хорошие деньги, пока я хорошо зарабатывала, по просьбе Саши снимала для них дом, который они использовали в качестве базы для работы. Дом по адресу Винницкая, 15. Я его подыскала, потом оплачивала комуналку. До того момента пока не начались проблемы на работе и доходы упали", - рассказывает женщина.

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