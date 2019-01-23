Гройсман о децентрализации: В будущем в Украине будет 1600 -1800 эффективных общин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании правительства 23 января, презентуя обновленный план действий по децентрализации.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео По его мнению, в будущем в Украине будет 1600 -1800 эффективных общин.

"Нужно думать не количеством, а качеством… Больше денег, есть право не смотреть на центральные органы власти. Это повышает эффективность", - сказал глава правительства.

Премьер выразил свое мнение по поводу того, каким должен быть контроль: "Все с центра, что касается общины должно быть передано на места. Все, что касается контроля государством – оставить органам государственной власти".

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Также Гройсман отметил необходимость эффективно использовать средства.

"Не только фонтанчик нужно строить, но и системы энергоснабжения… Всегда нужно иметь баланс – заниматься эстетическим обустройством и системным", - отметил он.

По словам премьера, до 2020 года нужно создать новую территориальную основу, чтобы выборы состоялись уже в новых реалиях.