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23.01.19 11:56

Гройсман о децентрализации: В будущем в Украине будет 1600 -1800 эффективных общин. ВИДЕО

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что децентрализация означает три пункта: полномочия, финансовые ресурсы и контроль. Первые два пункта уже выполнены, однако Украине предстоит построить европейскую систему контроля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании правительства 23 января, презентуя обновленный план действий по децентрализации.

По его мнению, в будущем в Украине будет 1600 -1800 эффективных общин.

"Нужно думать не количеством, а качеством… Больше денег, есть право не смотреть на центральные органы власти. Это повышает эффективность", - сказал глава правительства.

Премьер выразил свое мнение по поводу того, каким должен быть контроль: "Все с центра, что касается общины должно быть передано на места. Все, что касается контроля государством – оставить органам государственной власти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс объединения общин в Украине будет завершен к местным выборам 2020 года, - Гройсман

Также Гройсман отметил необходимость эффективно использовать средства.

"Не только фонтанчик нужно строить, но и системы энергоснабжения… Всегда нужно иметь баланс – заниматься эстетическим обустройством и системным", - отметил он.

По словам премьера, до 2020 года нужно создать новую территориальную основу, чтобы выборы состоялись уже в новых реалиях.

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