Протесты в Венесуэле - СМИ пишут о 6 погибших, Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, а лидер оппозиции Гуаидо это опроверг. ВИДЕО

Как передат Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание El Nacional.

Отмечается, что два человека погибли в ходе акций протеста, которые проходят в городе Сан-Кристобаль.

Также пострадали 16 человек. Кроме того, в штате Баринас были убиты еще четыре человека, около 14 пострадали.

#23E 4.20 pm Valle de la Pascua En este momento en Plaza Bolívar , Valle la Pascua - Guarico. Extra oficial se habla de 2 fallecidos. pic.twitter.com/dyFOWaaTKk — Guarenas Guatire (@PlazayZamora) 23 января 2019 г.



Протестующие сожгли автомобиль национальной гвардии Венесуэлы pic.twitter.com/YL6L1GhNVV

️Демонстранты в Каракасе закидывают карателей Мадуро камнями и бутылками. А могли ведь с шариками и уточками в загоне постоять, "Позор!" покричать, на смартфоны поснимать как их товарищей винтят... pic.twitter.com/6wdMyaqCFA — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 23 января 2019 г.

Силы безопасности в городе Кайкара дель Ориноко оставили свои посты и разошлись перед протестующими

Как пишет Интерфакс-Украина, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, передаёт венесуэльское телевидение.

В связи с этим он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

"Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США", - заявил Н.Мадуро.

Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэлы. "Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы", - добавил Н.Мадуро.

Эти заявления последовали после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.

В свою очередь, лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что его страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.

"На основании полномочий, данных мне конституцией, сообщаю руководителям всех дипмиссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране", - говорится в заявлении Х.Гуаидо, размещённом в Twitter.