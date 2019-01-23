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23.01.19 23:47

Протесты в Венесуэле - СМИ пишут о 6 погибших, Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, а лидер оппозиции Гуаидо это опроверг. ВИДЕО

Число погибших в ходе протестов против президента Венесуэлы Николаса Мадуро достигло шести. Сам Мадура заявил о разрыве дипотношений с США, а его оппонент, лидер оппозиции и спикер парламента Гуаидо опроверг эти заявления.

Как передат Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание El Nacional.

Отмечается, что два человека погибли в ходе акций протеста, которые проходят в городе Сан-Кристобаль.

Также пострадали 16 человек. Кроме того, в штате Баринас были убиты еще четыре человека, около 14 пострадали.


Протестующие сожгли автомобиль национальной гвардии Венесуэлы pic.twitter.com/YL6L1GhNVV

Силы безопасности в городе Кайкара дель Ориноко оставили свои посты и разошлись перед протестующими

Как пишет Интерфакс-Украина, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, передаёт венесуэльское телевидение.

В связи с этим он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

"Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США", - заявил Н.Мадуро.

Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэлы. "Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы", - добавил Н.Мадуро.

Эти заявления последовали после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.

В свою очередь, лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что его страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.

"На основании полномочий, данных мне конституцией, сообщаю руководителям всех дипмиссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране", - говорится в заявлении Х.Гуаидо, размещённом в Twitter.

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