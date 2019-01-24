Спасатели вызволили из снежной ловушки 407 автомобилей, в которых находились 648 человек, - ГСЧС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 07:00 часов 24 января, наблюдаются осадки в виде снега в Черниговской области, в виде дождя в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено.

Введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на автодорогах:

- Кировоградская область: ограничен въезд для большегрузного транспорта в г. Кропивницкий

- Николаевская область: М-13 Кропивницкий-Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью).

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За сутки подразделениями ГСЧС предоставлена помощь в буксировке 407 транспортных средств, в которых находились 648 человек, в том числе по г. Киеву освобожден 51 автомобиль в которых находились 62 человека. Для оказания помощи от ГСЧС привлекалось 851 чел. о / с и 236 од.техн.