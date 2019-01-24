"Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - украинская журналистка - пропагандистке Скабеевой во время прямого эфира из Страсбурга. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована на странице БПП в соцсети.

На записи видно, как Скабеева с микрофоном вошла в кадр и попыталась прервать разговор Арьева и украинской журналистки. Этим действием возмутились и глава украинской делегациив ПАСЕ и корреспондент "Прямого".

"Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - сказала в споре со Скабеевой украинская журналистка.

"Они лезут в соседние страны. Почему в кадр не залезть?" - резюмировал Арьев.

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