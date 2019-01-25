РФ увеличила объемы поставок оружия и боеприпасов на оккупированный Донбасс, - ГУР. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео По данным ведомства, в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ, в отличие от аналогичного периода прошлого года, направлено значительно большее количество комиссий с привлечением в их состав представителей Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ, что повлияло на рост интенсивности боевой подготовки оккупантов, в т.ч. артиллерийских и танковых подразделений.

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"В результате работы указанных комиссий, в январе с.г. ускорились темпы возвращения из российских ремонтных предприятий восстановленной военной техники и вооружения. В то же время увеличены объемы поставок Россией материально-технических средств и горюче-смазочных материалов для повышения уровня боеспособности соединений и частей российских оккупационных войск. При этом, завоз вооружения, боеприпасов и другого имущества с территории России осуществляется в сопровождении военизированной охраны с привлечением сотрудников ФСБ РФ", - сказано в сообщении.