Экс-глава СВР Гвоздь о феврале 2014-го: 100 тыс. войск РФ вокруг границы. Мы ищем ПЗРК, чтобы прикрыть Раду, где заседал и.о. Президента Турчинов. Все разбежались. ВИДЕО

Об этом заявил президент Центра "Борисфен Интел", руководитель военной разведки Украины в 2008-2010 гг. и Службы внешней разведки Украины в 2014-2016 гг. Виктор Гвоздь, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это был тяжелый период. Особенно начальный. Чтобы понять, в каком состоянии я получил нашу разведывательную структуру, я приведу несколько примеров. Я был назначен 24 февраля на должность, и у меня не было ни дня, ни месяца, ни полгода, чтобы ознакомиться со структурой. Я пришел совсем в другую структуру. Я был в военной разведке. Так сложилось, что после Майдана необходимо было брать структуры под контроль и выдавать информацию. В каком состоянии была страна, вам нет необходимости объяснять. Когда я туда пришел, на восточном направлении источников было ноль – это конец февраля. В это время, с января, Российская Федерация активно готовилась к проведению активных действий. Хотя еще когда я был руководителем военной разведки, с 2008 года мы уже тогда отслеживали и докладывали, что после Мюнхенской встречи Россия начала готовиться к тому, что можно проводить эти операции, и никто не знал, как оно будет", - заявил он во время презентации своей книги "Исторические, правовые и политические аспекты разведывательной деятельности государства".

"И вот когда нам нужно было информировать высшее руководство, нам необходимо было работать "с колес" и искать возможности, которых в то время не было. А вы понимаете, что предыдущие руководители спецслужб Януковича в Москву ездили, как домой, мотались туда. И можете представить, какие были отношения. Когда представитель "Вымпела" (специальное подразделение Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации. - Ред.), принимающего участие в событиях на востоке, приезжает в Службу внешней разведки, встречается с закрытым полностью личным составом спецназа, садится между ними, фотографируется (это мы потом уже выяснили), и с прекрасной фотографией всего личного состава едет в Москву. Все идентифицированы", - рассказал Гвоздь.

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"Это тогда, когда я увидел, надо налаживать контрразведывательную работу, а собственная безопасность занимается вопросами, кто к кому ходит и кто что пьет. Мне пришлось тогда из СБУ срочно брать контрразведку. И мы выявляем российских агентов", - отметил экс-глава СВР.

"Все не так просто. Конец февраля. Враг развернул группировку в 100 тыс. вокруг нашей границы. Не знаем, сколько БТРов выгнать на полосу в Гостомеле, потому что, по нашей информации, должен сесть спецназ. Ищем ПЗРК, чтобы прикрыть Верховную Раду, где заседает исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Даже на Банковой, потому что все разбежались. Я начинаю разбираться в структуре – мобилизационная готовность – "ноль". Это означает, что если бы враг начал двигаться, я бы был не в состоянии поднять структуру, поднять архивы, организовать связь между разведорганами, потому что связи не было. И я вам скажу, что карта мобилизационной готовности, где указан маршрут, куда должна была выйти наша руководящая часть разведки, – это была карта автомобильных дорог, купленная в киоске. Это для военного вообще недопустимо… Часть личного состава практически не готова работать. Неспособна работать. И я разбираюсь, в чем причина. А причина элементарная: Служба внешней разведки – это мини СБУ. То есть вся структура фактически скопирована с СБУ", - подчеркнул Гвоздь.

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