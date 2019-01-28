Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
28.01.19 08:48

Военные летчики провели тренировку над Азовом. ВИДЕО

По приказу командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева 27.01.2019 г. была проведена проверка (тренировка) очередного звена ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей Военно-Морских Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, действующих в составе Объединенных сил и осуществляющих патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

В ходе проверки готовности был отработан ряд задач. Практическое наведение на морские цели врага осуществлялись с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные учения под Мариуполем: пограничники захватили выгодный рубеж и уничтожили условного противника. ФОТОрепортаж

Реагирование с выходом на вражескую морскую цель было проведено в определенное нормативом время.

Военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению".

Военные летчики провели тренировку над Азовом 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100