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28.01.19 13:52

"Посмотрите на этот ужас! На эти колеи по колено! Утром автобус 20 минут буксовал!" - школьники из двух сел на Одесчине не могут безопасно доехать до школы из-за плохой дороги. ВИДЕО

В Одесской области школьники из двух сел не могут безопасно доехать до школы из-за плохой дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись движения школьного автобуса опубликовал на своей странице в соцсети пользователь Игорь Виличенко.

Школьный автобус два раза в день возит детей в Лиманском районе из сел Шевченков Кут и Новое Селище практически по бездорожью в Доброславский учебно-воспитательный комплекс. Растояние приблизительно 5 километров. После дождей на грунтовке образуются глубокие канавы, и автобус часто застряет. Когда водитель пытается проскочить лужи, от резких качков и ударов дети рискуют травмироваться.

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